OM Mercato : bonne nouvelle dans le dossier Reyna

En quête d'un renfort en attaque d'ici la fin du mercato hivernal, l'Olympique de Marseille penserait notamment au milieu offensif du Borussia Dortmund, Giovanni Reyna, en manque de temps de jeu du côté du BVB depuis le début de la saison.

Bonne nouvelle pour les Olympiens, Nottingham Forrest, qui serait l'un des concurrents de l'OM dans ce dossier, ne pourrait pas passer à l'offensive dans l'immédiat pour recruter l'international américain puisque, d'après Sky Sports, l'actuel 16e de Premier League serait d'abord dans l'obligation de dégraisser avant de pouvoir recruter. Ce qui pourrait permettre aux dirigeants marseillais de prendre une longueur d'avance dans ce dossier.

Nottingham Forest are closing in on a deal for Borussia Dortmund wonderkid Giovanni Reyna ⏳🌳 pic.twitter.com/Cz7ypU6dEN