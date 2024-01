OM - Mercato : bonne nouvelle dans les dossiers Doig et Truffert

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Renan Lodi a probablement disputé son dernier match sous le maillot de l’OM en 32e de finale de Coupe de France face à Thionville (1-0). L’avenir du latéral gauche s’est soudain accéléré ces derniers jours et il s’est assis sur le banc de touche face au RC Strasbourg (1-1), hier soir. Par précaution.

Selon L’Équipe, les dirigeants de l’OM ont été contactés par leurs homologues d’Al-Hilal pour un transfert du défenseur dès cet hiver, avec un accord autour d’un montant d’environ 20 M€ proche, hier soir. Lodi, quant à lui, a donné son accord pour cette opération et a même déjà trouvé un terrain d’entente avec le club saoudien sur les termes de son futur contrat.

Les discussions avancent dans le bon sens

Pour le remplacer, l’OM pense bel et bien à Josh Doig. RMC Sport affirme que le dossier est en bonne voie : le joueur écossais et Marseille sont d'accord, reste à trouver un terrain d'entente entre les dirigeants du club phocéen et le Hellas Vérone. Mais les discussions avancent bien.

Dans le même temps, Adrien Truffert souhaite venir à l'OM. Si le Stade Rennais ne serait pas forcément vendeur et hiver, La Tribune Olympienne semble optimiste dans ce dossier. Pour preuve, le compte a agité sur X un drapeau écossais et un drapeau français tard hier soir...

