OM - Mercato : bonne nouvelle pour Ndiaye, d’autres recrues arrivent !

Iliman Ndiaye à l’OM, c’est pour bientôt. Après avoir enrôlé Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, Pablo Longoria tiendrait sa troisième recrue de l’été. Après avoir déboursé 32 M€, bonus compris, pour recruter Vitinha il y a seulement cinq mois et demi, L’Équipe fait savoir que les dirigeants de l’OM s’apprêtent à dégainer une offre substantielle pour Iliman Ndiaye, Sheffield United valorisant la dernière année de contrat de son dribbleur autour de 20 M€. Selon Nicolo Schira, un accord de principe entre l’OM et le joueur pour un contrat jusqu'en 2028 aurait déjà été trouvé.

Accord de principe entre Ndiaye et l'OM

Une issue positive devrait être trouvée d’ici à la fin du week-end et d’autres recrues devraient suivre, à en croire La Provence. Au moins trois ­latéraux au total et un milieu de terrain sont évoqués... Pour se les offrir, l’OM dispose de l’enveloppe salariale importante prévue pour Alexis Sanchez, plus grosse rémunération de l’effectif la saison dernière, avec Jordan Veretout.

Iliman #Ndiaye is getting closer and closer to #OlympiqueMarseille from #SheffieldUnited. Agreement in principle between #OM and the player for a contract until 2028. #transfers #TeamOM — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 14, 2023

