OM - Mercato : bonnes nouvelles pour Balerdi et Guendouzi, du mieux pour Saliba (ex ASSE) ?

L’OM ne sait plus où donner de la tête. Lancé comme une balle au mercato, Pablo Longoria multiplie les pistes et pourrait avancer sur deux nouvelles pistes en plus de Cengiz Ünder et Pau Lopez de l’AS Rome. La première se nomme Leonardo Balerdi.

Selon La Provence, l’OM aurait ainsi fait chuter le prix de vente du défenseur argentin à 8 millions d’euros. Son tarif initial était de 14 M€. On peut penser que la vente de Jadon Sancho à Manchester United a bien aidé à la souplesse du Borussia Dortmund. Autre dossier qui pourrait sentir bon à l’OM : Mattéo Guendouzi.

Arsenal serait prêt à se montrer moins gourmand et serait prêt à passer aux choses sérieuses avec l’OM, alors que le joueur a exprimé son souhait de porter le maillot marseillais. « J’ai compris via une source qu’il y avait des relations avec Arsenal pour Guendouzi, Saliba et même peut-être un joueur de l’OM qui pourrait y aller », a glissé Michel Aliaga chez France 3 Provence-Alpes. L'OGC Nice resterait malgré tout le choix n°1 de l'ancien stoppeur de l'ASSE en cas de retour en France.

José Mourinho will arrive tomorrow in Rome... and AS Roma are moving on transfers. Talks ongoing to complete Xhaka deal, Rui Patricio set to join this week on permanent deal from Wolves. 🔴 #ASRoma



Cengiz Ünder and Pau López will join OM on loan with buy option, almost done.