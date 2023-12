OM : Bouanga dévoile une confidence de taille sur Aubameyang

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Pierre-Emerick Aubameyang est enfin déterminant à l’OM. Depuis son arrivée en terre phocéenne, l’attaquant gabonais relevé le gant après des débuts compliqués à l’OM. Denis Bouanga, coéquipier en sélection, n’avait aucun doute sur sa réussite en Provence.

« Il ne veut pas décevoir l'OM, il me l'a dit »

« Il est arrivé sur la pointe des pieds, mais je pense maintenant que les buts vont défiler. Il a fait une semaine magnifique et il ne veut pas s'arrêter-là, a-t-il confié à Téléfoot avant même le déplacement victorieux dimanche à Lorient (4-2). C'est quelqu'un qui ne veut pas décevoir l'Olympique de Marseille et ça il me l'a dit. Il a forgé un gros mental, avec les galères qu'il a eu par exemple à Chelsea, le fait de ne pas avoir joué pendant un an. »

