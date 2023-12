OM - Mercato : Kamada envoie un signal positif à Marseille

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Le 21 novembre dernier, Il Messaggero a annoncé que l'Olympique de Marseille, déjà intéressé par ces services l'été dernier, lorgnerait toujours Daichi Kamada, arrivé libre à la Lazio Rome lors du dernier mercato estival.

Kamada veut quitter la Lazio Rome

Un mois plus tard, le média italien en a remis une couche sur l'intérêt du club phocéen pour le milieu offensif japonais. Ce dernier, qui n'a signé qu'un contrat d'un an en faveur du club de la Louve et qui peine à s'imposer chez les Biancolesti, pourrait de nouveau se retrouver libre comme l'air l'été prochain et voudrait quitter le club romain. Mais l'OM aurait de la concurrence dans ce dossier puisque la Real Sociedad et Valence convoiteraient également l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort.

