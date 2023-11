OM - Mercato : c’est confirmé pour Medhi Benatia !

L’arrivée de Medhi Benatia se précise à l’OM. Ce lundi matin, Fabrizio Romano confirme les récentes informations de L’Équipe selon lesquelles l’ancien international marocain allait s’engager avec le club phocéen dans le courant de la semaine. Le spécialiste italien des transferts ne donne pas de date précise mais reste affirmatif dans ses propos.

Aux dernières nouvelles, Benatia devrait cesser ses activités d’agent dès l’instant où il prendra ses fonctions à l’OM. Si toutes les planètes sont alignées, l'ancien défenseur central de la Juventus Turin pourrait être présent dès le match à Strasbourg ce samedi (21h).

