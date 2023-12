OM - Mercato : ça s'accélère dans le dossier Luis Henrique

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Compliqué d'avoir les tenants et les aboutissants dans ce dossier. Surtout parce que le joueur, Luis Henrique, ne s'est ps exprimé et que son agent, qui a parlé au quotidien l'Equipe, a avoué qu'il attendait d'e savoir plus de la part de l'OM.

6 millions plus bonus

Seule certitude, Luis Henrique, qui a été acheté 8 millions d'euros par l'OM il y a plusieurs mois, constitue un échec notoire. Alors qu'il doit revenir en France cet hiver, au terme de son prêt peu concluant à Botafogo, voici que le club brésilien préparait une offre pour le racheter définitivement.

C'est du moins ce qu'affirme Foot Mercato qui parle même de 6 millions d'euros plus bonus. Assurément une aubaine pour Pablo Longoria, le président marseillais, et les finances du club si cela s'avérait exact. A suivre.

🚨EXCL: ⚪️🔵🇧🇷 #Ligue1 |



◉ Botafogo prépare une offre d'environ 6M€ + bonus pour s'attacher les services de Luis Henrique ‼️



◉ L'offre devrait envoyées officiellement la semaine prochaine.



◉ Le Red Bull Bragantino propose un prêt pour l'attaquant 🇧🇷



Avec @sebnonda… pic.twitter.com/weBpGR30LY — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 30, 2023

