OM – Mercato : ça s’agite Vitinha, Alexis Sanchez partant de l’Inter cet hiver ?

Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Désireux de se renforcer sur plusieurs positions centrales, l’OM ne recrutera un attaquant que s’il parvient à vendre le portugais Vitinha (23 ans), arrivé de Braga il y a un an pour une somme record (32 M€) et décevant depuis.

Si l’on en croit le journaliste turc Ekrem Konur, des clubs commencent à se manifester pour le natif de Cabeceiras de Basto. En effet, Vitinha plairait à trois clubs de Premier League et à des formations de Série A. Des offres ne devraient plus tarder à tomber même si on ne connait pas l’identité des clubs intéressés ni la teneur des propositions.

Sanchez vers l’Arabie saoudite ?

Ekrem Konur s’est aussi exprimé sur l’avenir d’Alexis Sanchez (35 ans) à l’Inter Milan. Un joueur que bien des supporters de l’OM regrettent et qui pourrait bouger en janvier, déçu par le manque de temps de jeu qu’il a en Italie. Ses chances d’un retour à Marseille sont toutefois minces alors que trois clubs de Saudi Pro League (l’Al-Ittihad de Benzema, Al-Shabab et Al-Ettifaq) sont prêts à lui offrir un pont d’or s’ils parviennent à libérer une place d’extracommunautaire.

💣💥 3 Premier League and Serie A clubs are preparing to make an offer to sign Marseille's 23-year-old Portuguese striker Vitinha in January. 🇵🇹 🔵 #OM pic.twitter.com/ueMKjKSJu2 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 25, 2023

