OM Mercato : ça se précise pour Alexis Sanchez !

Sortie hier, l'information concernant un retour d'Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille prend de l'ampleur. Ce mercredi, c'est au tour du journaliste italien spécialisé dans les transferts Nicolo Schira d'affirmer que le Chilien "a fait savoir sa disponibilité pour un retour à l'OM en tant que joueur libre". L'attaquant de 35 ans, qui avait brillé sous le maillot blanc en 2022-23 (16 buts en 44 matches), était parti l'été dernier à l'Inter Milan, où il a remporté le Scudetto mais un peu trop ciré le banc à son goût.

Difficile de l'imaginer revenir si Aubameyang reste

Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi seront-ils ouverts à un retour de Sanchez ? Déjà, il est peu probable que cela se fasse si Pierre-Emerick Aubameyang est toujours au club. Cela ferait deux stars âgées et avec un gros salaire dans un même compartiment du jeu. Risqué à tous les niveaux. En cas de départ du Gabonais, cette piste pourrait être explorée, surtout qu'au-delà de son talent sur le terrain, Sanchez est une véritable locomotive pour un groupe par son professionnalisme et sa rage de vaincre.

