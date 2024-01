OM - Mercato : ce serait quasiment fait pour Agoumé !

Ce jeudi soir, Foot Mercato annonce que l'Olympique de Marseille est sur le point de recruter son premier joueur lors de ce mercato hivernal. Tout proche de s'engager avec le FC Séville, le milieu de terrain Lucien Agoumé aurait fait savoir aux dirigeants de l'Inter Milan qu'il préférait finalement rejoindre la Provence. L'Ajax Amsterdam était également sur le coup. Les discussions portent sur un prêt avec option d'achat. Elles devraient aboutir dans les prochaines heures.

🚨⚪️🔵 EXCL: Olympique Marseille are advancing on Lucien Agoumé deal and now close to getting it done!



Loan with option to buy clause from Inter, deal at the final stages.



OM are confident; Sevilla wanted Agoumé also since last week. pic.twitter.com/JK47Vr2ngI