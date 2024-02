OM Mercato : coup de bluff pour Clauss, un ancien du LOSC proche de Marseille !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Il va y avoir du sport à l’OM en ce dernier jour de mercato ! Poussé vers la sortie par ses dirigeants depuis quelques jours, Jonathan Clauss devrait, sauf surprise, rester à Marseille cet hiver, et devra vite se remettre dans le bon sens. Du côté de l’ancien Lensois, la position a été claire dès le premier épisode de cet étonnant feuilleton : un départ en janvier n’était pas une option. Clauss rêve de l’Euro, et c’est avec l’OM qu’il estime avoir le plus de chances d’y arriver.

Celik proche de l'OM ?

En parallèle, Sky Italia affirme que Zeki Celik serait proche de l’OM qui a formulé une offre de prêt assortie d’une option d’achat à l’AS Rome. Cette saison, l’ancien latéral droit du LOSC, dont le contrat court jusqu’en 2025, n’a joué que 7 matches de Serie A (2 titularisations).

Voici la une de L'Équipe du jeudi 1er février 2024 ! pic.twitter.com/YRLnTxbqnU — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 1, 2024

