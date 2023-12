OM – Mercato : coup de froid sur trois départs en janvier !

Pablo Longoria évasif sur les postes ciblés et les départs possibles lors de sa conférence de presse bilan de première partie de saison à l’OM, de nombreuses rumeurs circulent au sujet des partants de l’hiver.

Samedi, dans les colonnes de L’Equipe, les noms de Vitinha et Ismaïla Sarr ont circulé sur la base de départs en prêt avec option d’achat. L’insider La Minute OM a vite remis les choses au clair, assurant que si départ de l’ancien joueur de Braga il y a, ce ne sera que sur une vente. Pour Sarr, la direction olympienne souhaite aussi attendre la CAN avec le Sénégal pour prendre une décision.

Par ailleurs, une troisième et surprenante rumeur est née en Argentine avant d’être tué dans l’œuf. Selon la presse locale, Estudiantes – club formateur de Joaquin Correa – souhaiterait obtenir son retour. Le directeur sportif du club de la Plata Marcos Angeleri a répondu à ce bruit de couloirs à El Dia : « Je n’ai rien à dire au sujet de Joaquin. Je n’ai pas été en contact avec lui et il n’a pas été en contrat avec nous. Je ne sais pas comment son nom est sorti ».

Pour rendre un retour en Argentine possible, il aurait fallu que l’OM et l’Inter Milan s’entendent pour casser le prêt du joueur. Quasiment impossible dans la mesure où le prêt est assorti d’une option d’achat qui peut être obligatoire sous certaines conditions (qualification en Ligue des Champions)…

Pour Vitinha ils veulent une vente pas de prêt et Sarr il ne devrait pas partir. Ils vont attendre de voir son niveau à la CAN et le niveau qu’il aura à son retour.