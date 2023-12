OM - Mercato : double coup de théâtre pour l’avenir d’Ismaïla Sarr !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Quel avenir pour Ismaïla Sarr ? Décevant depuis son arrivée à l’OM cet été en provenance d’Angleterre, l’ailier sénégalais a déjà généré des doutes dans l’esprit des dirigeants du club phocéen au point que ces derniers ont songé à le prêter cet automne. L’idée d’un départ pourrait-il germer encore une fois, l’intéressé s’étant remis la tête à l’endroit ces derniers temps ?



La CAN comme juge de paix ?

« Bien qu'Ismaïla Sarr ne soit pas dans sa meilleure forme actuellement, il ne se voit pas quitter l'Olympique de Marseille, affirme La Minute OM. Le joueur se sent bien dans le groupe. Le club se pose des questions sur son niveau, et espère qu'il fasse une belle CAN pour qu'il revienne dans de meilleures conditions. »

