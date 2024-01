OM - Mercato : coups de théâtre pour Lodi et Doig, forcing à venir pour Truffert !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Comme révélé plus tôt dans la journée, l’OM a ouvert le dossier Adrien Truffert (Stade Rennais, 22 ans) pour le poste de latéral gauche. Si aucun accord n’est encore trouvé ni avec l’international Espoirs tricolore ni avec Rennes, le club phocéen pourrait attaquer assez vite… sans pour autant lâcher la piste Josh Doig (Héllas Vérone).

Le dossier Truffert financé … par la vente de Lodi ?

En effet, d’après L’Equipe, l’OM serait de plus en plus tenté par le recrutement non pas d’un mais de deux latéraux gauche. Pas dans les tuyaux il y a encore quelques heures, la vente de Renan Lodi serait désormais envisagée, l’OM ayant reçu une belle offre d’un club dont l’identité n’a pas fuité (Brentford ?). Il faudra cependant que la proposition soit plus qu’intéressante puisque le Stade Rennais attendrait au moins 15 M€ pour Adrien Truffert selon Ouest-France avec une possibilité d’utiliser Pape Gueye dans la transaction pour faire baisser un peu le tarif. Le Télégramme évoquant toutefois une clause dans le contrat du natif de Liège (Belgique) pour ouvrir la porte en cas de belle proposition.

L’OM veut boucler le dossier Doig (Héllas Vérone) ce soir !

En parallèle des dossiers Lodi et Truffert, ça bouge aussi pour Josh Doig. D’après l’éminent spécialiste italien Gianluca Di Marzio, l’OM souhaite boucler la venue du défenseur écossais dès ce soir en le chipant au nez et à la barbe du Torino et de l’Udinese. Un accord aurait même déjà été trouvé avec Doig autour d’un contrat jusqu’en juin 2028. En parallèle, une offre comprise entre 4,5 et 5 M€ serait partie. Le jeu de chaises musicales a, semble-t-il, démarré…

• Les dirigeants se sont renseignés sur la faisabilité du dossier Adrien Truffert auprès de leurs homologues rennais, qui ne discuteront pas sauf belle somme d'argent (pas à moins de 15M€ ?). Le nom de Pape Gueye a aussi circulé pour faire baisser le montant...



