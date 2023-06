OM - Mercato : coup de tonnerre dans les dossiers Gallardo et Milik !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L’OM prépare déjà la saison prochaine. Et pour cause : celle-ci reprendra dès le 3 juillet prochain à la Commanderie avec un programme chargé cet été. Priorité : trouver un nouvel entraîneur pour remplacer Igor Tudor, parti il y a déjà deux semaines. Le grand favori se nomme Marcelo Gallardo, qui plaît aux dirigeants marseillais pour son caractère et son sens tactique avec le goût d’un football offensif, jamais figé dans un schéma. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que les discussions progressent.

Un nouveau prêt de Milik à la Juve ?

« Les tractations sont en cours et rien n’est conclu encore, mais les deux camps ont évoqué la composition du staff et le prochain mercato, assure le quotidien sportif. Aujourd’hui, la balle est dans le camp de l’Argentin et, à l’OM, on espère qu’il confirmera un réel intérêt pour le projet marseillais. Tout reste possible : des sources proches du club évoquent une autre piste dont le nom n’a pas filtré, mais les discussions avec Gallardo ont bien avancé. Pablo Longoria et Javier Ribalta, actuellement aux États-Unis pour rencontrer le clan McCourt, attendent une réponse de l’Argentin. »

En parallèle, Gianluca Di Marzio assure qu’on se dirige vers un nouveau prêt d’Arkadiusz Milik à la Juventus Turin, avec obligation d’achat lié à certaines conditions. Si le deal se fait, l’attaquant polonais prolongera son contrat avec l’OM pour ensuite repartir à la Vieille Dame.

Maj : On se dirige vers un nouveau prêt de Milik à la Juventus.



▫️Prêt avec obligation d’achat lié à certaines conditions.



▫️Si le deal se fait Milik prolongera son contrat avec l’OM pour ensuite repartir à la Juve. #TeamOM | #MercatOM



(@DiMarzio) pic.twitter.com/vtiPlMmfN7 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 13, 2023

Pour résumer On en sait plus sur les dossiers Marcelo Gallardo et Arkadiusz Milik au moment où Pablo Longoria se trouve actuellement aux États-Unis pour discuter de la saison écoulée de l’Olympique de Marseille avec l'actionnaire Frank McCourt.

Bastien Aubert

Rédacteur