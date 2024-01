OM - Mercato : coups de tonnerre pour Truffert et Benrahma !

L’OM a bien du mal à boucler son recrutement hivernal. Notamment au poste de latéral gauche, où un retour de Nuno Tavares aurait même été envisagé récemment ! La raison est simple : la piste Adrien Truffert semble mort-née.

« Ça va être compliqué. Même s’il est tenté par Marseille, Truffert est sous contrat et Rennes veut le garder », confirme Fabrice Hawkins. Bien qu'il soit représenté par une société qui a pignon sur rue en Angleterre, le Rennais souhaite toutefois rester en France. Le journaliste de RMC Sport évoque également le cas de Saïd Benrahma. Bien approché par l’OM en janvier, pour un prêt avec option d’achat, l’Algérien veut venir à Marseille mais West Ham veut une vente.

