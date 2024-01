OM - Mercato : coups de tonnerre pour Reyna, Garcia et Truffert !

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

L’OM s’active pour se renforcer au mercato. Comme déjà évoqué hier, le club phocéen a trouvé un accord avec les Young Boys de Berne pour le transfert d’Ulisses Garcia. Le latéral gauche est espéré aujourd’hui à Marseille pour un transfert autour d’un montant de 3 millions d’euros. L’international suisse s’est déjà entendu sur les termes de son contrat et il représenterait un petit salaire à l’échelle de l’OM (moins de 100 000 € brut mensuels). Sans surprise de dernière minute, Garcia devrait s’engager pour quatre saisons et serait alors le premier des deux latéraux espérés par l’OM cet hiver et notamment par Gennaro Gattuso.

Le deuxième ne devrait donc pas être Doig et les décideurs marseillais suivent plusieurs pistes en parallèle, dont celles d’Adrien Truffert (22 ans, Rennes) ou de Jaouen Hadjam (20 ans, Nantes), au stade des renseignements seulement pour l’instant. Le premier reste le plan A. Dans le sens inverse, l’officialisation du départ de Renan Lodi vers Al-Hilal n’était plus qu’une question d’heures, sous forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire, estimée à 20 M€ environ, et non d’un transfert.

La Real Sociedad aussi sur Reyna

Enfin, L’Équipe confirme que des intermédiaires étudient la faisabilité d’une arrivée de Giovanni Reyna (21 ans, Borussia Dortmund). Cette dernière piste est encore très incertaine, tandis que la Real Sociedad étudie sérieusement le cas du fils de Claudio.

