OM Mercato : dernier frein levé pour Vitinha, officialisation imminente

Un an après son arrivée, Vitinha, plus gros transfert de l'OM, va bien quitter le club phocéen. La Provence indique ce mercredi que l’ex-international Espoir lusitanien (10 sélections, 4 but) a réussi sa visite médicale de l’autre côté des Alpes.

Visite médicale réussie

Il ne resterait que quelques détails à régler pour finaliser son arrivée en Italie. Ce devrait être sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat de l'ordre de 25 M€.

