OM - Mercato : en plus de Sarr, Longoria a tenté de se débarrasser d’un chouchou de Gattuso

Pablo Longoria a les idées claires à l’OM. Conscient qu’il faudra bien renflouer les caisses du club phocéen tôt ou tard, le président espagnol a songé à se débarrasser d’Ismaïla Sarr (25 ans) récemment en prêt. Une opération qui succède à la tentative de laisser filer Chancel Mbemba au cours du dernier mercato estival.

Gattuso adore Mbemba

Selon La Provence, l’OM avait ainsi bien reçu une offre en provenance d’Arabie Saoudite « défiant toute concurrence ». Le défenseur de 29 ans l’aurait alors refusée en moins d’une journée car il aimerait laisser une trace au club phocéen. Depuis, Gennaro Gattuso vante ses qualités : « Il s’est amélioré physiquement et mentalement. J’aime lui parler, il est doux et il transmet quelque chose qui rassure. Il a de grande valeurs sportives et humaines. »

Le groupe de Gattuso 🇮🇹 pour la réception de Clermont. 🔵⚪️#TeamOM | #OMFC63 pic.twitter.com/6qNFbPyzUk — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 17, 2023

