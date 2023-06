OM - Mercato : Frank McCourt prêt à faire une folie pour Alexis Sanchez !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Méconnaissable samedi soir à Ajaccio (0-1), Alexis Sanchez n’en reste pas moins le chouchou de l’OM et de Pablo Longoria. Ce dernier a même dit hier tout le bien qu’il pensait de l’international chilien, qui a réalisé la meilleure saison statistique de ses cinq dernières années (18 buts toutes compétitions confondues). « Alexis a été un leader exemplaire et a fait une excellente saison, a commencé le président du club phocéen en conférence de presse. Cela nous pousse à lui proposer de continuer avec nous. 99 % des gens sont d’accord pour dire qu’il a le niveau international. » Pour rappel, Sanchez (34 ans) avait signé un contrat d’un an, avec une année en option supplémentaire, l’été dernier, qui restait à sa discrétion. Selon L’Équipe, des discussions se sont tenues au fil de la saison avec son agent, Fernando Felicevich, qui s’est encore entretenu avec Javier Ribalta dans le week-end.

Vers une nette hausse de salaire pour Sanchez ?

Alors que la prolongation semblait en bonne voie le mois dernier encore, la fin de saison de l’OM – qui devra passer par les barrages pour accéder à la Ligue des champions – et la situation actuelle semblent avoir au moins équilibré la tendance. Dans le clan du Chilien, on joue la montre dans l’attente de connaître l’identité du futur entraîneur. Il sera aussi question de la rémunération de l’ancien attaquant de l’Inter Milan. Le quotidien sportif ajoute que les dirigeants de l’OM qui répétaient en privé leur volonté de placer l’institution au-dessus des joueurs et de ne pas faire de folies, au cours de la saison, seraient désormais prêts à lui proposer une augmentation de salaire importante ! Suffisant ?

L’agent d’Alexis Sanchez 🇨🇱 s'est encore entretenu avec Ribalta ce week-end. Alors que la prolongation semblait en bonne voie le mois dernier encore, la fin de saison de l'OM - qui devra passer par les barrages pour accéder à la LDc - et la situation actuelle semblent avoir au… pic.twitter.com/iZuAPboJe8 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 5, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si Pablo Longoria a fait savoir ce lundi en conférence de presse que l’Olympique de Marseille travaillait bel et bien à une prolongation du contrat d’Alexis Sanchez (34 ans), l’attaquant chilien est très dur en affaires...

Bastien Aubert

Rédacteur