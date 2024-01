OM Mercato : furax, Gattuso attend une nouvelle recrue et deux bonnes nouvelles avant l’OL

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’optimisme de Gennaro Gattuso commencerait-il à s’effriter ? Selon L’Équipe, l’entraîneur de l’OM s’est démené toute la semaine en délivrant des messages de combativité en interne et de confiance en externe.

Le LOSC en avance sur Zaroury

Derrière cette communication positive, le quotidien sportif ajoute que Gattuso serait de plus en plus contrarié par les limites structurelles de cet effectif dont il a hérité et par le niveau des jeunes du centre de formation beaucoup trop justes même pour dépanner quelques minutes en L1.

À Lyon, dimanche (20h45), le coach de l’OM espère toutefois récupérer deux joueurs pour se consoler : Samuel Gigot et Faris Moumbagna. Pour l’heure, RMC Sport assure que le club phocéen est à la lutte avec le LOSC - Lille serait en avance - pour recruter l’ailier droit Anass Zaroury (Burnley, 23 ans) et que Quentin Merlin sera présentée à 14h30.

