OM Mercato : Gattuso a eu un énorme coup de cœur au Stade Rennais

Le dossier du futur latéral gauche donne le tournis à l’OM. Entre Quentin Merlin et Nuno Tavares, Medhi Benatia et Pablo Longoria ne savent plus où donner de la tête. La situation serait plus simple si le Stade Rennais avait été plus coulant avec Adrien Truffert.

Gattuso a flashé sur Truffert

Selon L’Équipe, le latéral gauche de 22 ans était en réalité LA première option de Gennaro Gattuso cet hiver. Le quotidien sportif décrit même le Rennais comme son « coup de cœur » du mercato, et encore un peu plus depuis qu’il a croisé sa route dimanche en Coupe de France malgré l’élimination de l’OM. « L’Italien l’a sans doute trouvé bon », concluent nos confrères.

La une du journal L'Équipe du jeudi 25 janvier



Lire l'édition > https://t.co/tdPOOR7G5t pic.twitter.com/MagJK5PLpG — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 25, 2024

