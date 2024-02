OM Mercato : Gueye finalement transféré ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il n'y a pas que le dossier Clauss qui a mis le feu à l'OM cet hiver. La direction marseillaise s'est aussi agacée de la position de Pape Gueye. Le milieu sénégalais de 25 ans sera en fin de contrat en juin et il a repoussé deux offres de prolongation. Il a également refusé de partir cet hiver. Les dirigeants de l'OM le soupçonnent de s'être déjà mis d'accord avec un autre club. Pour le forcer à partir, ils l'ont menacé de finir la saison en tribunes, lui qui n'a déjà pas joué d'août à novembre en raison d'une suspension de la FIFA...

Direction la Turquie ?

Visiblement, cette menace a eu les effets escomptés ! En effet, plusieurs médias annoncent que Gueye a vidé son casier hier à la Commanderie. Le Sénégalais est rentré de la CAN et pouvait légitimement prétendre être dans le groupe pour le déplacement à Lyon, surtout que Geoffray Kondogbia devrait être absent. Sauf que Gennaro Gattuso a expliqué en conférence de presse qu'il était blessé. Une blessure diplomatique afin de mieux faciliter son départ ? Le marché turc est toujours ouvert et, selon OManiaque, Galatasaray et Fenerbahçe pourraient être intéressés...

Pape Gueye aurait vidé son casier au centre d'entraînement. Galatasaray et Fenerbahçe seraient des destinations possibles. — OManiaque (@OManiaque) February 3, 2024

