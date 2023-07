OM - Mercato : immense retournement de situation pour Iliman Ndiaye !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Alors que l’OM est sur le point de recruter Pierre-Emerick Aubameyang, Marcelino pourrait compter une recrue dans son sillage. Et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agirait d’Iliman Ndiaye ! « Un retournement de situation inattendu pourrait se produire concernant Iliman Ndiaye, explique L’Équipe ce jeudi. L’international sénégalais de Sheffield United semblait décidé à poursuivre l’aventure avec le promu en Premier League, quitte même à prolonger son contrat (2024), mais le panorama serait beaucoup moins limpide. »

Une issue favorable est espérée à l’OM

Pressé de choisir par son entraîneur, Paul Heckingbottom, le milieu offensif de 23 ans se serait un peu précipité et il ne serait plus aussi sûr de sa décision. Toujours d’après le quotidien sportif, le contact a d’ailleurs été rétabli entre l’entourage du joueur et les dirigeants de l’OM ces dernières heures alors qu’un accord avait été trouvé en amont sur la base d’un contrat de cinq ans. Une issue favorable est espérée dans les rangs de l’OM, même si ce dossier est jugé encore très complexe.

🗞️ Un retournement de situation inattendu pourrait avoir leu dans le dossier Iliman Ndiaye.

Ndiaye n’est plus sûr de sa décision, le contact a été rétabli entre l'entourage du joueur et les dirigeants ces dernières heures. Une issue positive est toujours espérée. (@lequipe) pic.twitter.com/tPAKHOQuWr — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 19, 2023

Podcast Men's Up Life