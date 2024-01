OM - Mercato : Josh Doig Marseillais, c'est imminent

On sait que l'OM voulait le joueur. Et que le club phocéen était en train de négocier, depuis quelques jours, avec le club italien de l'Hellas Vérone. Si l'on en croit Ben Jacobs, le dossier est en passe d'être bouclé.

Ainsi, le latéral écossais, Josh Doig, va bel et bien rejoindre le club marseillais. Il s'est mis d'accord avec les dirigeants de l'OM sur un contrat de plus de quatre ans et l'opération serait bouclée aux environs de 5 millions d'euros. L'officialisation pourrait donc être imminente.

Josh Doig close to joining Marseille from Verona. Doig has already agreed personal terms on a four-year deal.



Package worth £4.3m. Doig's former club Hibs will make over £1m due to a sell-on clause.🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/jV051IUqyp