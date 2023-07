OM - Mercato : Kondogbia rapproche Alexis Sanchez d'une prolongation

Depuis samedi dernier, Alexis Sanchez n'est officiellement plus un joueur de l'Olympique de Marseille. Mais l'attaquant chilien, qui a réalisé une belle saison avec le club phocéen l'an dernier, pourrait encore prolonger son contrat avec l'OM.

Ce lundi, Foot Mercato a fait un point sur le dossier menant à l'ancien joueur du FC Barcelone. Selon nos confrères, Alexis Sanchez, qui serait ravi de l'arrivée de Geoffrey Kondogbia cet été, aurait été rassuré sur les contours du mercato estival de l’OM.

Mais les discussions pour sa prolongation bloqueraient encore au niveau du salaire. L'international chilien aux 153 millions d'euros voudrait une rallonge financière tandis que les dirigeants marseillais souhaiteraient lui offrir les mêmes émoluments que la saison dernière. Mais les discussions entre les deux parties seraient toujours en cours.

Toujours un espoir côté marseillais pour Alexis Sanchez. Le 🇨🇱n'a toujours pas dit oui à l'🇸🇦 et sa proposition à plus de 10 M€ net par an. Les discussions sont en cours, l'OM sait ce qu'attend le joueur, il lui reste à décider ce qu'il fait. https://t.co/fCS2VlADhs