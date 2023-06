OM - Mercato : l'AC Milan lorgne la recrue idéale de Gallardo

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Il y a deux ans, pour son premier marché des transferts en tant que président de l'OM, Pablo Longoria avait été tout proche de recruter Thiago Almada. Ce milieu offensif argentin, alors âgé de 20 ans, évoluait encore au pays, à Velez Sarsfield. Qui en demandait toutefois plus de 20 M€ pour l'acheter. Plombé par des finances dans le rouge, Longoria avait dû passer la main et Almada avait pris la route d'Atlanta United, pour y être entraîné par Gabriel Heinze. Deux ans plus tard, il y est encore mais il a étoffé son palmarès en décembre dernier avec la Coupe du monde, lui qui a été un invité de dernière minute en sélection argentine.

Quand les contacts entre l'OM et Marcelo Gallardo ont été révélés, les supporters marseillais ont ressorti le nom d'Almada, qu'ils verraient bien en recrue idéale pour un entraîneur qui le connaît forcément très bien. Mais à en croire Ekrem Konur, si l'Argentin doit traverser l'Atlantique, ce sera plutôt pour porter un maillot rouge et noir. Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts, l'AC Milan aurait pris des renseignements sur le joueur de 22 ans, dont la cote est toujours de 20 M€...

🚨AC Milan has checked on the condition of Atlanta United's 22-year-old Argentine player Thiago Almada.

🇦🇷 🔴#SempreMilan ⚫#AtlantaUnited pic.twitter.com/RLY95J3c2w