OM - Mercato : l’agent de Luis Henrique sort du silence sur son avenir

À quoi bon revenir en Europe ? La situation de Luis Henrique n’est pas claire à deux jours de l’expiration de son prêt à Botafogo. Son agent s’est prononcé dans les colonnes de l’Equipe: “On ignore ce que Luis souhaite faire. On ignore aussi si l'OM souhaite vraiment son retour, malgré encore un an et demi de contrat. C'est difficile de savoir ce qu'il va se passer. Pour l'instant ce n'est pas clair”. Malgré des intérêts au Brésil, l’OM pourrait être tenté de la garder.

Pallier les départs à la CAN

Le souci de la CAN est d’ampleur à Marseille, des joueurs comme Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye vont s’envoler pour la Côte-d’Ivoire. Luis Henrique pourrait faire office de bouche-trou pour Pablo Longoria, qui réfléchit à l’avenir du Brésilien, en contrat jusqu’en 2025 à Marseille.

🔵⚪️ | 🇧🇷



▫️Le média Brésilien @geglobo confirme notre information sur l'intérêt du club brésilien, Athletico PR pour Luis Henrique 🇧🇷.



▫️Pour rappel le club de Bragantino 🇧🇷 est en discussion avec l'Olympique de Marseille. Luis Henrique privilégie un départ au Brésil.… — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 27, 2023

