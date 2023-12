OM - Mercato : l'avenir de Luis Henrique relancé par Gattuso ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Après an et demi passé en prêt du côté de Botafogo, Luis Henrique a fait son retour à l'Olympique de Marseille cet hiver. Mais l'ailier gauche brésilien, courtisé notamment par plusieurs clubs brésiliens (Atlético Mineiro, Cruzeiro et Bragantino) pourrait aussitôt repartir de l'OM.

Mais c'est encore possible que Luis Henrique reste à l'OM !

Toutefois, le départ de Luis Henrique ne serait pas encore totalement gravé dans le marbre. En effet, selon les informations de La Provence, Gennaro Gattuso temporiserait concernant un départ du joueur de 22 ans. L'entraîneur olympien souhaiterait l'évaluer à l'entraînement pour éventuellement l'intégrer à son effectif lors de la seconde partie de la saison. Luis Henrique sait donc ce qu'il lui reste à faire s'il veut rester à l'OM.

