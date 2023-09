OM - Mercato : la descente aux enfers se poursuit pour Michaël Cuisance

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Michäel Cuisance était annoncé comme un grand espoir à son arrivée à l'OM il y a trois ans, prêté par le Bayern Munich. Mais le milieu de terrain n'a pas confirmé ses belles promesses.

Direction Osnabrück

Depuis, Cuisance (23 ans) était en Italie. Mais à Venise et à la Sampdoria, il n'a guère brillé et ses deux clubs ont été relégués. Il appartient toujours à Venise, mais le club de Serie B l'a prêté vendredi au VfL Osnabrück, promu en L2 allemande et actuel 17e de son championnat (sur 18)...

Michaël Cuisance on loan to VfL Osnabrück.



https://t.co/NHr5sdl8qG pic.twitter.com/X3f8i23QCL — Venezia FC (@VeneziaFC_EN) September 1, 2023

