OM Mercato : la mystérieuse piste à gauche à l’étranger a fuité !

Qui aura l’honneur d’être recruté en tant que deuxième latéral gauche par l’OM après Ulisses Garcia ? Pour l’heure, cette question reste sans réponse tant le club phocéen peine à ferrer l’oiseau rare. Devant les difficultés éprouvées par Medhi Benatia, Pablo Longoria a pris le taureau par les cornes et aurait lancé une nouvelle piste à l’étranger. Selon L’Équipe, elle mène à Angeliño. Si un retour de Nuno Tavares à l’OM reste une option crédible, celle de faire venir le défenseur espagnol l’est encore plus.

Les pistes Truffert et Merlin encore ouvertes ?

Prêté par Leipzig à Galatasaray où il ne joue plus, le joueur de 27 ans dispose d’une option d’achat automatique de 6 M€ en fonction du nombre de matches joués et celle-ci est arrivée à la limite. Depuis, le club turc ne l’aligne plus. L’OM s’est donc renseigné sur sa situation et surveille de près ce dossier également alors que d’autres noms seraient à l’étude. Les pistes Adrien Truffert et Quentin Merlin resteraient ainsi ouvertes.

🔹L’OM serait intéressé par le profil d’Angeliño 🇪🇸 (27 ans) au poste de latéral gauche.



Le joueur est actuellement prêté avec une OA automatique de 6M€ à Galatasaray par Leipzig.



Mais le club turc ne le ferait plus jouer pour ne pas activer cette OA. (@lequipe)#TeamOM… pic.twitter.com/I291UTloUm — MercatOM (@Mercat_OM) January 23, 2024

