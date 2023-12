OM - Mercato : le chouchou de Gattuso a trouvé mieux que Marseille

Medhi Benatia ne manque pas de pistes pour renforcer l’OM cet hiver. Celui qui est chargé du recrutement à Marseille vient néanmoins sans doute de perdre sa première : Samuel Iling-Junior. Validé par Gennaro Gattuso himself ces derniers jours, l’ailier de la Juventus Turin n’a aucune intention de poser ses valises sur la Canebière.

« L'ailier anglais de 20 ans de la Juventus, Samuel Iling-Junior, souhaite être transféré en Premier League lors du mercato de janvier, explique le spécialiste des transferts Ekrem Konur sur X. Cinq clubs sont en course pour le signer. » On en connaît déjà quatre : Tottenham, Newcastle, Fulham et Wolverhampton. L’OM devra donc passer son tour.

💣💥 Juventus' 20-year-old English winger Samuel Iling-Junior wants to transfer to the Premier League in the January transfer window and 5 clubs are race to sign him.

