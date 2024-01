OM - Mercato : la quatrième recrue bouclée avant le Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Après avoir recruté Ulisses Garcia, qui arrive comme doublure au poste de latéral gauche, l'Olympique de Marseille ferait d'Adrien Truffert sa priorité comme titulaire à ce poste. Mais le dossier est compliqué, le Stade Rennais demandant beaucoup d'argent pour laisser partir son latéral gauche.

En marge du match de Coupe de France, Rennes et l'OM pourront discuter pour Truffert

En effet, d'après La Tribune Olympienne, les dirigeants rennais ne voudraient pas entendre parler d'un transfert en dessous de 25 millions d'euros. De leurs côtés, les dirigeants marseillais ne voudraient pas débourser plus de 18 millions d'euros pour l'international français. Le match de ce dimanche (21h05) entre le Stade Rennais et l'OM, comptant pour les 16es de finale de la Coupe de France, pourrait permettre de finaliser ou clôturer ce dossier. Si les négociations finissent par aboutir entre les deux clubs, Adrien Truffert pourrait donc devenir la quatrième recrue hivernale de l'OM après Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna, dont l'officialisation est imminente.

