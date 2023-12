OM - Mercato : la réponse cash de Sheffield à la rumeur Iliman Ndiaye

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Depuis quelques jours, la rumeur circule : en disgrâce à l’OM et partant pour la CAN avec le Sénégal, Iliman Ndiaye (23 ans) pourrait retourner dans son ancien club de Sheffield United, avec qui il est monté en Premier League l’an dernier après une saison faste de l’ailier en Championship.

Everton seul en course pour Iliman Ndiaye ?

Chris Wilder, le coach de la lanterne rouge de D1 anglaise, a réagi à cette rumeur envoyant l’Olympien à Sheffield … pour mieux la démentir : « Tout le monde connaît son histoire ici et moi plus que quiconque, parce qu’il était un jeune joueur à mon époque et qu’il s’est entraîné avec l’équipe toute la saison […] C’est un joueur fabuleux, un joueur exceptionnel. Mais pour ce qui est des spéculations, je ne veux pas m’en mêler. Je ne suis pas prêt à parler de qui que ce soit. Je me concentre sur le groupe que nous avons ».

Si Sheffield United semble passer son tour pour Iliman Ndiaye, le nom du natif de Rouen circule aussi dans un autre club de Premier League en difficulté : Everton (16ème / 20).

