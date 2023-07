OM – Mercato : le FC Barcelone sur le point de dynamiter le dossier Alexis Sanchez ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Où jouera Alexis Sanchez (34 ans) l'an prochain ? Libre depuis un mois et la fin de son contrat à l'OM, le Chilien continue d'entretenir le mystère sur son avenir. Alors que dans la Cité phocéenne on balance entre espoir et résignation de le voir revenir, Alexis Sanchez temporise dans l'espoir d'obtenir une offre contractuelle supérieure à celle formulée par Pablo Longoria.

L'agent d'Alexis Sanchez serait déjà à Barcelone !

Si ces dernières heures le nom de l'Inter Milan est revenu comme une possibilité crédible quant au retour du « Niño maravilla », un autre des ex d'Alexis Sanchez s'agite depuis peu. En effet, face au possible départ d'Ousmane Dembélé au PSG, le FC Barcelone a commencé à s'activer sur ce dossier selon le journaliste catalan Josep Capdevila.

Ce lundi, le conseiller d'Alexis Sanchez a même été aperçu en Catalogne pour discuter de ce possible retour dans le club qui l'a vu briller entre 2011 et 2014 (112 matchs, 42 buts, 27 passes décisives) avant son départ pour l'Angleterre. Le dossier Alexis Sanchez est encore loin d'avoir livré son épilogue...

Podcast Men's Up Life