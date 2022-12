OM - Mercato : le FC Séville également recalé pour Gerson

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Dans L'Equipe du jour, le président de l'OM, Pablo Longoria, s'est montré très clair concernant l'avenir de Gerson, attendu à Marseille jeudi pour la reprise de l'entrainement mais qui est resté au Brésil pour forcer son transfert dans son ancien club : « Tant que Flamengo ne s’alignera pas sur nos demandes, il restera un joueur de Marseille. Le prix est fixé par le club vendeur, pas l’acheteur ». Ce sera donc aux alentours de 20 M€, soit le prix payé par l'OM il y a quinze mois pour l'arracher aux champions d'Amérique du Sud.

Mais ce constat s'applique forcément pour tout le monde. Et notamment pour l'autre courtisan de Gerson, le FC Séville. Chez les Andalous, Jorge Sampaoli tient à tout prix à recruter Gerson. Mais son directeur sportif, Monchi, a d'autres priorités, si bien que le FCS ne proposerait qu'un prêt avec option d'achat. Or, l'OM et Longoria ont besoin d'argent frais pour équilibrer les comptes. Séville comme le Flamengo devrait donc être gentiment éconduit...