OM - Mercato : le héros du Mondial visé par Longoria est bien identifié !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Depuis qu'il est arrivé à l'OM, Pablo Longoria ne donne jamais d'indices sur les joueurs qu'il suit. Et pour cause : pour un même poste, il suit plusieurs dossiers en même temps et voit lequel correspondrait le mieux à l'effectif, à l'entraîneur ainsi qu'aux finances. Toutefois, dernièrement, une information a circulé comme quoi le président marseillais était sur le point de finaliser le recrutement d'un défenseur central présent au Qatar et dont la sélection avait atteint au moins les quarts de finale. Après une recherche qui ressemblait à une partie de Qui est Qui ?, tout le monde s'était accordé à dire qu'il s'agissait de Romain Saïss.

Les discussions portent sur la durée du contrat

Le média Foot Marseille confirme qu'il s'agit bien du défenseur franco-marocain de 33 ans. Sous contrat pour encore un an avec Besiktas, où il est arrivé l'été dernier, l'ancien Angevin serait d'accord pour revenir en France et son club pour le laisser partir. Actuellement, les discussions porteraient sur la durée du contrat (deux ou trois ans). Pour l'OM, il s'agirait d'un renfort d'expérience dans un secteur qui n'en manque déjà pas entre Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Sead Kolasinac.

Les résultats de l'Olympique de Marseille en 2022-23

⚪Ⓜ️ Info FM : la vérité sur la piste Saïss #TeamOM 👇 https://t.co/jXWQKjrnOV — FootMarseille.com (@FootMarseille) June 19, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le fameux joueur pisté par l'OM et qui a atteint le dernier carré du dernier Mondial n'est autre que Romain Saïss. A 33 ans, le Franco-Marocain aimerait quitter le Besiktas, où il lui reste une année de contrat. Les discussions sont proches d'aboutir à un accord.

Raphaël Nouet

Rédacteur