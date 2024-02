OM : le Mercato est clos à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Il ne devrait pas y avoir d'arrivée ou de départ à l'Olympique de Marseille d'ici la fermeture du mercato hivernal. C'est ce que vient d'annoncer les comptes Twitter La Minute OM et la Tribune Olympienne.

Clauss et Sarr restent à l'OM

Annoncé encore sur le départ ces dernières heures et ardemment courtisé notamment par West Ham et Fulham, qui auraient formulés une offre de prêt avec option d'achat à l'OM, Ismaïla Sarr ne devrait donc pas quitter le club phocéen d'ici minuit et devrait rester sur les bords de la Canebière lors de la seconde partie de saison. Pas de départ non plus pour Jonathan Clauss, qui n'aurait jamais voulu quitter le club depuis qu'il était poussé vers la sortie.

