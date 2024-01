OM - Mercato : le prix d'Ulisses Garcia a fuité, le RC Lens avait aussi pensé à lui

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

En quête de deux latéraux pour son couloir gauche, l’OM tient déjà sa doublure en attendant de finaliser la venue du remplaçant de Renan Lodi (en partance pour Al-Hilal) et il s’agit d’Ulisses Garcia (23 ans), qui va débarquer des Young Boys de Berne (D1 suisse) pour un peu plus de 3 M€ et divers bonus.

Ulisses Garcia, un deuxième Murillo à l’OM ?

La Provence nous apprend qu’Ulisses Garcia n’est pas un inconnu des recruteurs de Ligue 1 puisque le Suisse était dans le radar du RC Lens l’été dernier afin de combler la place de piston gauche.

Il faut dire que le défenseur helvète (1m83) – qui tire parfois les coup-francs avec Berne – est un joueur très offensif, dans le même registre que le Panaméen Murillo à droite. L’excellent compte X Data Foot mais notamment en exergue ses très belles qualités de contre-attaquant … Mais également ses largesses défensives. Un parti pris assumé par l’OM ?

🇨🇭 Garcia ➡️ Marseille ?



💭 Immense apport offensif hors buts, moins bien défensivement mais en restant dans la moyenne, à voir en Ligue 1 !



📊 Voici son rapport statistique. Une note de 80 signifie : « meilleur que 80% des joueurs au même poste évoluants dans les 10 premiers… pic.twitter.com/tNV7vpdKyi — DATA´Foot (@DTFootball_) January 15, 2024

