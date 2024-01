OM - Mercato : gros chèque pour Lodi, 2 alternatives à Hadjam activées à l'étranger !

L’OM est tombé sur un os. Désireux de recruter Adrien Truffert, Pablo Longoria a vu le Stade Rennais lui fermer la porte cet hiver à moins « d’une offre irrefusable. » Devant cette réponse limpide, et un intérêt pour Jaouen Hadjam au FC Nantes, deux alternatives pourraient être activées à l'étranger.

« En plus de David Jurasek, y a eu un intérêt confirmé pour Javi Galan. Avec la vente de Renan Lodi, L'OM devrait faire une proposition de transfert plus conséquente désormais », glisse La Tribune Olympienne. Si la piste Galan reste donc ouverte à l'Atlético Madrid, celle menant à Jurasek semble plus chaude. Une offre de prêt payant d’un million d’euros assortie d’une option d’achat de 12M€ est évoquée.

Problème : la concurrence est rude. Selon A Bola, les Glasgow Rangers se seraient immiscés et auraient déjà fair part à Benfica de leur volonté de recruter l’international tchèque. Ouvert à l’idée de céder son joueur, le club lisboète attend néanmoins l’arrivée d’Alvaro Fernandez, encore sous contrat avec Manchester United. Par ailleurs, Fabrizio Romano confirme des discussions bien avancées entre l'OM et Al-Hilal pour Renan Lodi autour d'un transfert de 20 millions d'euros. La confiance est de mise dans ce dossier.

🚨🔵 Negotiations between Al Hilal and OM for Renan Lodi are moving to the final stages! Discussions are well advanced on player side too.



All parties hope to complete the agreement in the next days, fee will be around €20m - still being discussed.



Confidence to get it done. pic.twitter.com/hoWROwwKyY