OM Mercato : les dirigeants auraient joué un énorme coup de bluff pour deux recrues !

Le mercato de l’OM a été quasiment bouclé vers midi, hier, lors de la dernière journée du mercato hivernal. Un timing curieux qui ne ressemble pas forcément aux habitudes du club phocéen, où le panic buy est plus souvent utilisé pour recruter. Hier, on invoquait l’intransigeance de la DNCG pour expliquer l’inaction de l’OM pour boucler ses deux dernières pistes hivernales. Lorenz Assignon (Stade Rennais, 23 ans) et Zeki Çelik (AS Rome, 26 ans). « Aux intermédiaires concernés, la direction marseillaise a évoqué le veto de l’instance, qui avait décidé d’un encadrement de la masse salariale en novembre, avance L’Équipe. Un coup de bluff pour éteindre les deux pistes ? Des sources le pensent. »

Un écran de fumée aussi pour Clauss ?

Dans le milieu, on apprend également que beaucoup n’ont jamais cru à une sortie express de Jonathan Clauss. Dans son entourage, on peine à expliquer encore le pourquoi du comment, et le joueur, resté aux soins hier après sa sortie précoce contre l’AS Monaco, samedi (2-2), s’est entretenu avec son entraîneur. Plus rationnel que sa direction, in fine, l’international n’aurait jamais commencé à faire ses valises.

