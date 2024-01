OM - Mercato : Lodi vendu plus cher qu'annoncé ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

RMC a fait un nouveau point sur le dossier Renan Lodi, qui pourrait débloquer les arrivées de Josh Doig (Hellas Vérone) et Adrien Truffert (Stade Rennais) à l'OM. Le média annonce que la transaction sera finalement supérieure à 22 M€ alors qu'il était question de 20 M€ au départ. Cette offre revue à la hausse s'explique par le fait que les Phocéens doivent reverser 20% d'une future revente à l'Atlético Madrid, d'où le Brésilien est arrivé l'été dernier. RMC précise que l'OM attend les documents officiels d'Al-Hilal pour finaliser la transaction.

Lodi triplera son salaire en Arabie Saoudite

Dans la foulée, les dossiers Josh Doig et Adrien Truffert devraient être débloqués. Ce serait un peu plus compliqué pour le second que pour le premier. Car si Doig s'est mis d'accord avec l'OM, l'Hellas Vérone a reçu une autre offre d'un club italien pour l'Ecossais. En revanche, le Rennais et son club sont d'accord pour une transaction. Le transfert de Lodi à ce prix est en tout cas totalement inattendu vu la première partie de saison décevante du latéral gauche et le fait qu'il disait se sentir bien à l'OM, où il envisageait de terminer sa carrière. Mais en Arabie Saoudite, il triplerait son salaire, selon RMC...

