OM - Mercato : Longoria a donné une double réponse au Bayern pour Clauss

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Jonathan Clauss doit retrouver son poste sur le côté droit de la défense de l’OM face au RC Strasbourg (21h). Avec Pau Lopez, Chancel Mbemba et Jordan Veretout, le latéral droit a été l’un des joueurs les plus utilisés cette saison et ne compte pas partir comme un voleur cet hiver.

L’Équipe confirme que l’ancien joueur du RC Lens ne compte pas quitter l’OM cet hiver malgré la prise de renseignements effectuée par le Bayern Munich. Clauss vise un parcours en Coupe (de France ou d’Europe) avec l’OM et une participation au prochain Euro avec les Bleus et sait le risque de partir en cours de saison pourrait lui coûter sa place en équipe de France.

Clauss ouvert à un départ cet été

Comme déjà évoqué hier, un départ cet été ne serait en revanche pas à exclure. La situation de Clauss sera alors totalement différente puisqu’il sera à un an de la fin de son contrat et, sans prolongation, son départ deviendrait inéluctable. Pour l’OM, il s’agira alors d’une dernière occasion de récupérer une indemnité pour un joueur trentenaire mais aussi international. Et pour l’intéressé, ce sera probablement la dernière chance de rejoindre un grand club européen.

La une de L'Équipe du vendredi 12 janvier. pic.twitter.com/fUpWlbeO1U — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 11, 2024

Podcast Men's Up Life