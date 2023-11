OM - Mercato : Longoria a flashé sur le nouveau Mbappé !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang (5 buts toutes compétitions confondues) et Vitinha (3) se partagent le temps de jeu à la pointe de l'attaque de l'OM. Le Gabonais déçoit mais il est quand même très régulièrement aligné, que ce soit par Marcelino ou Gennaro Gattuso. Le média italien Tutto Mercato Web nous apprend qu'un troisième joueur aurait pu intégrer la rotation, et un joueur prometteur qui plus est puisqu'il est surnommé le nouveau Mbappé !

De grands clubs l'ont désormais dans le viseur

Ce joueur, c'est Eli Kroupi Junior. A 17 ans, l'attaquant de Lorient a déjà inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives, soit une implication dans un tiers du total des Merlus ! TMW explique que Pablo Longoria a flashé sur lui depuis quelque temps déjà et qu'il a essayé de le recruter dès cet été. Mais Kroupi Junior a préféré rester en Bretagne, où il estimait avoir plus de chances de jouer et donc de progresser. Désormais, de grands clubs européens ont coché son nom sur leurs tablettes. Mais il y a fort à parier que l'OM reviendra à la charge lors des prochains mercatos, avant que sa valeur ne s'envole trop loin des possibilités marseillaises...

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

🔹Elie Kroupi 🇫🇷 (17 ans) aurait tapé dans l'œil de l'OM lors du mercato estival !



Malgré l'intérêt du club, le jeune attaquant aurait préféré poursuivre son aventure à Lorient qui lui offrait plus du temps de jeu.



(@lephoceen via @TuttoMercatoWeb) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/LioBLEjFQs — Infos OM (@InfosOM_) October 31, 2023

Podcast Men's Up Life