OM Mercato : Longoria a tranché pour Luis Henrique !

Auteur de 6 buts et 4 passes décisives lors de son passage à Botafogo, en 59 matches, Luis Henrique s'est relancé et son retour à Marseille lui a valu les louanges de Pablo Longoria en marge de la conférence de presse de présentation de Quentin Merlin.

Accord trouvé avec le joueur

«On tient à le remercier. Il a fait une bonne rentrée à Rennes. Il a fait un match de bon niveau contre Monaco. On apprécie énormément. Sa situation est un peu particulière parce qu’on croit en son potentiel. C’est difficile de s’imposer à l’OM quand il arrive à 18 ans. Il n’a jamais trouvé de continuité. Sa saison au Brésil lui a fait beaucoup de bien. Si le joueur est d’accord, pour remercier sa mentalité, sa détermination, les portes de l’OM lui sont toujours ouvertes. On croit en lui.» Et selon Foot Mercato, Longoria a tranché : Luis Henrique va rester à l'OM. Le club aurait refusé plusieurs offres. Et il se serait mis d'accord avec le joueur et son entourage pour qu'il poursuive sa carrière à Marseille. En tout cas jusqu'à cet été, au moins.

