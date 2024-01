OM - Mercato : Longoria a un petit magot sous la main

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Dans son édition du 1er janvier, La Provence assure qu'il ne faut pas croire à un coup incroyable de Pablo Longoria et Mehdi Benatia cet hiver. Les caisses phocéennes sont réellement vides en raison des risques pris l'été dernier et de l'élimination prématurée de la Champions League. L'OM serait en quête de joueurs à petits salaires susceptibles d'arriver en prêt pour six mois.

Tensions à venir avec Bakola ?

Mais le quotidien régional révèle aussi que l'OM a un petit magot sous la main en la personne de ses minots. Trois joueurs champions de France U17 la saison dernière, Gaël Lafont (milieu, 17 ans), Enzo Sternal (milieu, 17 ans) et Darryl Bakola (milieu, 16 ans) sont suivis par les grands cubs étrangers. Notamment ce dernier. Lafont est en négociations avec le club pour prolonger, Sternal est déjà sous contrat jusqu'en 2025. Pour Bakola, le club ne veut pas entrer dans la surenchère et n'hésitera pas à le vendre si ses exigences sont trop élevés. De quoi renflouer un peu les caisses ?

