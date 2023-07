OM - Mercato : Longoria est en feu, accord imminent pour la cinquième recrue !

Zapping But! Football Club OM : Rongier, Guendouzi, Gueye, Veretout… Qui sacrifier au milieu ?

Prêté sans option d'achat la saison dernière à l'Olympique de Marseille par le Celta Vigo, Ruben Blanco est retourné en Galice cet été après avoir disputé 7 matchs toutes compétitions confondues avec le club phocéen.

Mais le gardien espagnol pourrait faire son retour sur les bords de la Canebière cet été pour redevenir la doublure de Pau Lopez. En effet, d'après Get French Football News, l'OM et le Celta Vigo seraient sur le point de trouver un accord d'un montant de 3 millions d'euros pour le transfert de Ruben Blanco, qui pourrait donc devenir la cinquième recrue estivale du club olympien après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr.

