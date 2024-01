OM - Mercato : Longoria et Benatia ont recalé un international français

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Les besoins marseillais pour ce mercato hivernal sont établis et le poste de latéral gauche figure tout en haut de la liste. Officiellement, il s'agit de trouver une doublure à Renan Lodi, qui a joué quasiment tous les matches. Mais officieusement, si l'OM pouvait dénicher un défenseur plus efficace offensivement, plus précis dans les centres et meilleur dans le repli, ce serait parfait. Car le Brésilien arrivé de l'Atlético Madrid est loin d'offrir tous les gages de sécurité attendus de la part d'un défenseur...

Cozza n'intéressait pas les dirigeants de l'OM

En période de mercato, ce sont souvent les agents qui proposent les services de leurs joueurs. Selon Le Petit OM, ceux de Nicolas Cozza (24 ans) ont tenté leur chance à Marseille mais aussi dans d'autres clubs de L1. Parti en janvier dernier à Wolfsburg, l'ancien Montpelliérain y est en situation d'échec et il est disponible sous forme de prêt avec option d'achat. Les dirigeants marseillais n'ont pas donné suite, malgré sa polyvalence et son statut d'international chez les jeunes.

🔵⚪️ | Nicolas Cozza : proposé mais pas validé



⏳ Dans les méandres du mercato, on retrouve aussi beaucoup de joueurs proposés par leurs conseillers et dont la situation implique un changement pour rebondir.



🎯 C'est le cas de Nicolas Cozza, l'ancien Montpellerien et membres… pic.twitter.com/WEAYHKfVwF — LePetitOM (@LePetitOM) January 4, 2024

