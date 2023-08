OM - Mercato : Longoria négocie avec une recrue mystère

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Alors que Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye sont déjà venus renforcer l'effectif de l'Olympique de Marseille cet été, le club olympien est encore à la recherche d'un latéral droit et un ailier gauche en cette fin de mercato estival.

Négociations entamées avec un ailier gauche mystère !

Et d'après nos confrères de RMC Sport, Pablo Longoria et son équipe seraient en négociations avec un ailier gauche dont le nom n'a pas filtré. Pour rappel, ce poste est pour l'heure partagé entre Azzedine Ounahi, Amine Harit et Emran Soglo. Mais aucun de ces trois joueurs n'est un ailier gauche de métier. Affaire à suivre donc...

